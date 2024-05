Revoca dell’arresto, Toti aspetta 

Prende ancora tempo Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari con l’accusa di corruzione e falso dal 7 maggio: dopo l’interrogatorio fiume di giovedì non ha ancora chiesto la revoca della misura cautelare. Una revoca che gli consentirà, come ripete il suo avvocato Stefano Savi, di confrontarsi con la sua maggioranza e decidere sulle eventuali dimissioni. Uno stallo che, stando ai rumors che filtrano dalla Regione, comincia a provocare nella maggioranza che lo sostiene.

La richiesta potrebbe arrivare la prossima settimana, il tempo di capire cosa dirà ai magistrati un altro dei protagonisti dell'inchiesta. Domani, infatti, davanti ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde e all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, ci sarà Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorità portuale ed ex ad di Iren, unico indagato in carcere: ha chiesto lui l’interrogatorio e dunque parlerà.

