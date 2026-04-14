Revisioni fantasma, indagine su falsi tagliandi 

Nel libretto di circolazione delle auto il veicolo risultava regolarmente revisionato, ma nella banca dati del Ministero dei Trasporti non c’era traccia che il mezzo avesse sostenuto e superato la prova in un’officina autorizzata. È un’indagine nata da una serie di denunce formalizzate ad alcuni automobilisti da Polizia Locale e Carabinieri quella che vede la Procura impegnata a capire se vi sia una rete di officine compiacenti alla base di una presunta truffa legata alle revisioni. Per ora l’unica cosa certa è che i tagliandi applicati nei libretti di alcune auto fermate per controlli sono risultati non allineati con la banca dati ministeriale.

Nelle scorse settimane, stando alle poche indiscrezioni filtrate, sarebbero state ispezionate alcune officine autorizzate che effettuano revisioni, ma nulla sarebbe emerso in merito alle irregolarità. Dall’esame dell’attività di collegamento con la banca dati sarebbe emerso che nessuno dei veicoli fermati con il falso tagliando era stato esaminato in quelle attività. Per le forze dell’ordine, in ogni caso, è stato un gioco da ragazzi individuare il veicolo che circolava privo della revisione, visto che ogni pattuglia era collegata con la banca dati: una volta segnalata l’auto sospetta, poi sono scattati gli accertamenti sul tagliando che era stato applicato. Non è escluso, inoltre, che anche gli automobilisti denunciati possano, a loro volta, essere rimasti vittima di una truffa.

Per il momento, a quanto pare, sembra essere esclusa l’ipotesi che i centri revisione abbiano rilasciato il certificato senza che il veicolo fosse mai stato fisicamente controllato o, peggio ancora, senza che nemmeno fosse passato in officina. In passato un’inchiesta analoga aveva fatto emergere alcune attività che “taroccavano” i chilometri in sede di revisione: nel corso della procedura sarebbe stato alterato e ridotto il chilometraggio del veicolo, così da incidere poi sul valore in caso di vendita nel mercato dell’usato.

Per il momento il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di falso e truffa, ma solo quando gli accertamenti saranno ultimati potrà essere chiarito se il presunto raggiro sia stato messo a segno ai danni dello Stato o ai danni degli automobilisti. Sembra essere stata scartata da subito l’ipotesi che il tagliando finto sia stato prodotto sospendendo e riprendendo la procedura di revisione: in questo caso – hanno già accertato gli investigatori – l’apparecchiatura collegata al Ministero dei Trasporti annullerebbe l’intero test, registrando comunque l’anomalia.

Sulla vicenda, al momento, ci sarebbero vari fascicoli aperti in Procura (al momento sono indagati solo gli automobilisti), visto che le comunicazioni di reato sono state varie nel corso del 2025 e dei primi mesi di quest’anno. Non è escluso che, se dovesse emergere un collegamento tra tutti i casi, alla fine l’intera indagine possa essere ricondotta ad un unico magistrato.

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