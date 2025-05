Revisione delle accise, Sardegna beffata 

È allarme dei consumatori sui prezzi dei carburanti, a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto per il riallineamento delle accise. Le principali associazioni di difesa degli utenti puntano il dito sul fatto che, invece di vedere l'auspicato adeguamento dei listini, si assiste già al rialzo dei prezzi del diesel a cui non fa fronte però il ribasso di quelli della benzina. E c'è già chi decide di procedere per vie legali.

Effetto domino assente

Secondo quanto stabilito dal Governo l'accisa sulla benzina cala di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri dai precedenti 728,40 della vecchia aliquota, mentre l'accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) a 632,40 per mille litri, contro i precedenti 617,40 euro. Per l'Unione Nazionale Consumatori il riordino delle accise avrebbe dovuto essere, a parità di litri consumati, «una partita di giro», con il gasolio che sarebbe dovuto costare 1,50 centesimi in più al litro, 1,83 conteggiando anche l'Iva al 22%, e la benzina che sarebbe dovuta scendere in modo corrispondente. E invece, avverte, «come temevamo, purtroppo, non è così».

Rabbia

Il presidente Massimiliano Dona lamenta che «il gasolio è salito ma la benzina non è praticamente scesa». Nelle regioni, prosegue l'associazione che ha fatto una media aritmetica tra i prezzi medi regionali, «la benzina è diminuita di appena 0,4 cent, ossia si risparmiano 20 cent a rifornimento, il gasolio invece è aumentato di 1,3 cent al litro, pari a un costo aggiuntivo di 66 cent per un pieno, ossia oltre 3 volte tanto rispetto alla benzina».

Le regioni peggiori in termini di divario tra variazione del prezzo del gasolio e quello della benzina, sono la Calabria con 1,4 cent al litro, pari a 70 cent a rifornimento, ex aequo con la rete autostradale. Medaglia d'argento per la Sardegna, con 1,2 cent al litro (60 cent a pieno).

Una situazione, questa, che induce il Codacons a ricorrere alla magistratura. L'associazione avverte infatti che sta preparando un esposto a 104 Procure della Repubblica «affinché aprano indagini sul territorio alla luce delle possibili fattispecie di truffa aggravata e aggiotaggio». I prezzi dei carburanti alla pompa «stanno subendo modifiche non omogenee, con un deciso aumento del gasolio ma ribassi minimi per la benzina».

RIPRODUZIONE RISERVATA