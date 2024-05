“Reverse”, un pezzetto di Sulcis è approdato sulla Croisette 

«Siamo lieti di comunicarle che il suo cortometraggio “Reverse” sarà nel Next Step Film Festival di Cannes».

Quando Ignazio Vacca, regista portoscusese ha ricevuto questa comunicazione, ha contattato subito le persone che hanno lavorato con lui a questo piccolo grande progetto: «Ancora una volta abbiamo portato a una platea internazionale un pezzetto di Sulcis – dice emozionato – una soddisfazione enorme e uno stimolo a andare avanti».

“Reverse” racconta l’imprevedibilità della vita vista attraverso gli occhi di una ragazza. Gli sceneggiatori sono Valentina Spiga e Cristian Sanna ed è interpretato da Angelina Cruccas, Carlo Pau, Gianluca Pusceddu, Margherita Abis, Nicole Zurru e Saul Formentin. Non ci sono dialoghi, parlano la musica e la potenza del paesaggio: «Il corto è stato girato tra Narcao e il borgo medioevale di Tratalias – racconta – abbiamo la fortuna di vivere in una zona dove quanto ci circonda è la migliore scenografia che si possa immaginare». Lo aveva già sperimentato con il film “Rosas” in cui ha raccontato la storia dei minatori del Sulcis partendo da Narcao e arrivando sino a Nebida e Masua. Quel film è stato lanciato nelle piattaforme Prime Video, Google Play e Apple Tv ed è anche approdato in vari cinema degli Stati Uniti. «Anche il corto “Reverse” ha già vinto vari premi e menzioni in altri festival cinematografici internazionali, spero che lo abbiano apprezzato anche i francesi -conclude - Arrivare al pubblico di Cannes è un ulteriore grande risultato e sono già pronto a lavorare a nuovi progetti. (s. p.)

