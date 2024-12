Revenge porn, ragazzo condannato 

Aveva ricevuto sul suo smartphone le immagini video intime di una minorenne, che poi lui aveva inoltrato a sua volta ad un’amica comune con un messaggio capace di autodistruggersi. Immagini che, secondo l’accusa, il ragazzo aveva utilizzato per ottenere prestazioni sessuali dalla vittima con la minaccia di divulgarle. Per questo ieri, il Tribunale di Nuoro ha condannato un 20 enne di Nuoro a 3 anni e sei mesi (non riveliamo il nome per tutelare l’identità della ragazza) per revenge porn.

La vicenda

Il giovane, difeso dagli avvocati Francesco Carboni e Gianni Falchi, è stato processato a porte chiuse, davanti al tribunale collegiale di Nuoro. La giovane vittima si è costituita parte civile con l’avvocata Caterina Zoroddu. La ragazzina, all’epoca appena 14enne, voleva o pensava di fare colpo su quel ragazzo più grande e ormai maggiorenne. E con la leggerezza e la spensieratezza di un’adolescente che però ha già il corpo di una donna, senza valutare appieno ogni rischio del web, si è ripresa il petto nudo col suo smartphone girando un breve filmato.

Pochi istanti, in atteggiamenti intimi, sono bastati per sconvolgere la sensibilità di quella ragazzina. Immagini personali che poi però non sono rimaste tali quando, tramite il social netwok Instagram, le ha inviate a quel ragazzo che conosceva e solo due giorni prima aveva festeggiato i 18 anni.

Così cercava di far colpo su di lui. Ma quelle immagini non sono rimaste nell’intimità dei due giovani.

Autodistruzione

Il video della ragazzina era stato inviato dal 18enne ad un’amica comune. Anche la seconda ragazza era stata chiamata a rispondere della divulgazione, ma il Tribunale dei minori l’aveva assolta. Lei, però, si era preoccupata di registrarlo tramite un altro cellulare per avvisare la vittima. La registrazione aveva fissato quindi sulla memoria di un altro telefonino quello che era accaduto. Appena i genitori della ragazza hanno saputo è scattata la denuncia. La pm Elena Tres ha sollecitato una pena a 4 anni e 6 mesi. Le difese con gli avvocati Gianni Falchi e Francesco Carboni hanno sempre respinto l’addebito sottolineando che il ragazzo ha rifiutato in ogni occasione le avances della minore, e inviò il video all’amica in comune per chiedere di smettere di contattare. Un racconto che non ha convinto i giudici.

