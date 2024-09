Revenge porn, quarantenne sotto accusa 

Richiesta di rinvio a giudizio per un uomo di Arzachena, Thomas Casu, 40 anni, accusato di revenge porn, tentata estorsione, rapina e maltrattamenti ai danni della ex fidanzata, una donna olbiese di 39 anni. I pm galluresi hanno scritto un pesante capo di imputazione per fatti che sarebbero avvenuti a Olbia nell’arco di una decina di anni. Secondo i magistrati di Tempio, Casu avrebbe inviato ai genitori della vittima delle foto che ritraggono la compagna insieme a lui durante un rapporto sessuale. Inoltre l’uomo avrebbe minacciato i genitori della ex fidanzata informandoli sulla sua presunta volontà di divulgare foto e video e materiale diffamatorio. Per evitare la diffusione dei file, l’uomo chiedeva l’intestazione di due auto della compagna e la restituzione di oggetti che riteneva di sua proprietà. Sempre nel capo di imputazione di legge che la vittima sarebbe stata maltrattata e derubata di alcuni cellulari, delle chiavi di un appartamento e di una somma di denaro di circa 5mila euro. La persona denunciata respinge le contestazioni e la ricostruzione dei fatti della Polizia di Stato, Casu è difeso dal penalista Giancarlo Frongia. La presunta vittima è assistita dall’avvocata Cristina Cherchi.

