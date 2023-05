Revenge porn, l’accusato nega in aula 

«Non ci conoscevamo personalmente, tra noi c’era solo una relazione virtuale e ci sentivamo via social. Fu lei a mandarmi su Instagram il video. Quando lo vidi rimasi stranito e interruppi la chat. Lei ha continuato a cercarmi. L’ho rifiutata, e lei ha chiesto a un'amica in comune di interessarsi per farci riavvicinare». Il racconto è quello di un 20 enne (non riveliamo il nome per tutelare la vittima) accusato di revenge porn perché per respingere quelle insistenze, inviò il video che riprendeva la ragazza minorenne a seni scoperti all’amica comune. A parlare ieri, davanti al Tribunale collegiale di Nuoro, il ragazzo (difeso dagli avvocati Francesco Carboni e Gianni Falchi) che ha scelto di sottoporsi ad esame prima della sfilata di tutti i testimoni di difesa. Una vicenda che risale a tre anni fa, e che a Nuoro aveva messo nei guai dei minorenni. Il ragazzo ha sostenuto che all’amica della vittima (parte civile con Caterina Zoroddu) aveva detto di non voler nulla a che fare «con chi manda questi video, anche perché – ha specificato ai giudici - di lei, da un profilo falso, mi erano arrivate altre immagini non certo castiga te». Il giovane ha ammesso di aver mandato il video all'amica «era temporaneo, lo inviai – si è giustificato – solo far smettere le continue richieste dell’amica ».

