Revenge porn, il ricatto corre sulla rete 

In Ogliastra è sempre più diffuso il revenge porn. Con sempre maggior frequenza le donne sono tenute sotto scacco, minacciate, ricattate da fidanzati, ex fidanzati, compagni. Alcuni casi sono finiti sul tavolo della Procura di Lanusei su segnalazione dei Centri antiviolenza del territorio cui si sono rivolte le donne che temono la diffusione di foto e video a contenuto sessualmente esplicito o che hanno già la certezza che quei file sono rimbalzati da un telefono all’altro dopo la fine delle loro relazioni. Sui numeri c’è ancora il massimo riserbo, anche perché il consuntivo annuale delle attività dei Centri antiviolenza prenderà forma soltanto a metà gennaio quando i dati verranno trasmessi in Regione per un dossier generale sui casi di violenza di genere.

La situazione

I numeri assoluti non tengono conto di un sommerso ancora enorme per una paura e una resistenza alla denuncia dure da vincere tra le donne. «C’è ancora tanto sommerso», conferma Gemma Demuro, consulente legale del Centro antiviolenza Suor Giuseppina Demuro di Lanusei. Tuttavia la mole di chiamate registrate anche quest’anno parla chiaro e restituisce una radiografia allarmante di nuove e vecchie violenze, uniche a non diminuire nonostante l’imponente campagna contro la violenza di genere. «Eppure - riflette il legale - proprio grazie alla forte campagna di sensibilizzazione più donne stanno riuscendo a esporre i problemi». L’età delle vittime è trasversale: «Dai 18 ai 65 anni», spiega Paola Diana, responsabile del Centro Suor Giuseppina Demuro.

Fenomeno in crescita

Ma se i maltrattamenti in famiglia sono un «evergreen», come li definisce Gemma Demuro per far capire che la tendenza non è in calo, il fenomeno che avanza è il revenge porn. Spesso la condivisione non autorizzata di immagini o video intimi si verifica in seguito all’invio del contenuto a qualcuno «di cui ci si fidava». Questo tema della perdita di fiducia nel prossimo ritorna anche tra le conseguenze psicologiche e sociali maggiormente evidenziate dalle vittime: il senso di abbandono e solitudine si somma alle conseguenze psicologiche maggiormente segnalate quali depressioni o ansia. «È un fenomeno che succede con sempre maggior frequenza, soprattutto tra persone di maggiore età», ammette Diana. Gli ultimi dati territoriali sulla violenza di genere non tracciano un quadro rassicurante, con il Codice rosso che si conferma sempre più materia che assorbe ore di lavoro agli inquirenti, oltre a tenere alta l’attenzione sia al Suor Giuseppina Demuro sia al Centro antiviolenza Mai più violate di Tortolì.

