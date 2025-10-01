Revenge porn a Ussana, tre nei guai 

L’inchiesta della Procura della Repubblica e della Polizia postale di Cagliari è scattata quando una donna di Ussana ha scoperto che un proprio video intimo e privato – che sarebbe dunque dovuto restare riservato – era stato caricato e reso visibile a tutti sul famoso blog phica.eu. Il sito - ora chiuso - negli anni ha raccolto foto e filmati di donne che poi venivano guardati e commentati dagli utenti a loro insaputa. Terminate le indagini del pubblico ministero Marco Cocco, i tre finiti nel registro degli indagati con l’accusa di revenge porn hanno scelto strade differenti: uno ha risarcito la vittima e si è visto estinguere il reato dal giudice, un altro ha patteggiato un anno e dieci mesi, la terza ha scelto di andare a dibattimento ed è stata rinviata a giudizio.

L’udienza preliminare

Sono comparsi in tre vanti alla giudice per le udienze preliminari Ermengarda Ferrarese per rispondere del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. E in tre hanno scelto strade giudiziarie differenti. Stefano Aroni, 51 anni, di Cagliari, difeso dall’avvocato Alessio De Gregoris ha risarcito la vittima e ha ottenuto l’estinzione del reato per «condotta riparatoria». A dire il vero la giovane donna che si è trovata il video diffuso su internet – assistita dall’avvocato Roberto Delogu – non aveva accolto l’offerta risarcitoria, ma la giudice Ferrarese ha ritenuto comunque congrua la proposta, rimarcando che la parte offesa potrà comunque ottenere il resto del risarcimento preteso con un procedimento civile. Non ha scelto riti alternativi, invece, Marusca Pinna, 50 anni, di Serdiana, difesa dall’avvocato Giuseppe Cirronis. Nel suo caso la giudice Ferrarese ha disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale.

Il patteggiamento

A scegliere la strada del patteggiamento, invece, è stato Diego Loi, 36 anni, di Sestu, che – con l’avvocata Patrizia Carta – è riuscito a concordare con il pubblico ministero Marco Cocco una pena (sospesa) di un anno e 10 mesi di reclusione. La sua situazione, però, era più complicata: nel corso delle indagini nate dalla denuncia della giovane di Ussana, gli agenti della Polizia postale di Cagliari hanno sequestrato il suo telefonino e trovato all’interno anche 11 file di video di natura pedopornografica. Da qui la seconda contestazione che ha convinto il difensore a scegliere la via del patteggiamento. Una volta concordata la pena col pm, il gup Ferrarese ha valutato congruo l’accordo e ha concluso il processo con la lettura del dispositivo.

Polizia Postale

A condurre le indagini, avvivate alla fine dello scorso anno dal pm Marco Cocco, sono stati gli agenti della Polizia Postale coordinati dal dirigente Francesco Greco. Al centro dell’inchiesta è finito il sito Phica.eu, salito agli onori della cronaca negli ultimi mesi per una serie di denunce presentate da donne che hanno scoperto di essere state filmate o fotografate a loro insaputa. Nel giro di qualche settimana il forum è stato chiuso. Nel frattempo, però, i poliziotti di Cagliari avevano già fatto a tempo a completare gli accertamenti scoprendo chi aveva caricato il video della giovane donna. Un’inchiesta non facile, ma che ha permesso nel giro di pochi mesi di rintracciare i tre sospettati di revenge porn. Notificati agli indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero Marco Cocco ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio. Da qui la scelta differente dei tre indagati che hanno deciso di intraprendere differenti strade processuali: uno ha risarcito, chiudendo così la vicenda con l’estinzione del reato. Il secondo ha patteggiato, la terza – sicura di dimostrare la propria estraneità ai fatti – ha deciso di affrontare il processo.

