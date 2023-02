“Retzetas Antigas” Domani il debutto di Pietro Mereu 

“Retzetas Antigas” è il nuovo programma tv scritto e condotto da Pietro Mereu che da domani alle 10.15 andrà in onda ogni domenica su Rai 3 Sardegna.

Pietro Mereu, regista e autore televisivo di Lanusei, si cimenta in un programma in lingua sarda per la prima volta. Dopo l’esperienza della web serie sulla cucina sarda dal titolo “Culurgiones Mon amour”, in questa nuova serie di 12 puntate da 15 minuti visiterà la Barbagia, il Sarcidano e la Gallura. Ci farà conoscere ricette antiche e ci farà incontrare i produttori locali.

In particolare Barbagia, a Oliena, incontrerà lo chef Cenceddu Palimodde e sua moglie Tonina Biscu; in Sarcidano la cuoca contadina Annalisa Atzeni e in Gallura Maria Antonietta Mazzone, fondatrice della cucina delle Matriarche.

«In questo periodo storico in cui c’è un appiattimento culturale su tutti i fronti, anche la riscoperta delle ricette sarde è importante per capire chi siamo e da dove veniamo, quando mi chiedono come mai i sardi siano cosi longevi io rispondo che uno dei segreti sono gli ingredienti che in molti casi sono invariati da secoli», spiega Pietro Mereu che è anche ideatore del Festival sulla longevità “Longevity fest”.

Il programma è prodotto da Terra de Punt e diretto da Fabio Ortu e Andrea Marras, la produzione esecutiva è dello stesso Mereu e di Maria Grazia Dessolis.