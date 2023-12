Rettore, stipendio su del 400% 

Non si è fatto fermare dalle polemiche che giorni fa hanno convinto il suo collega di Lecce a fare un passo indietro. Lo stipendio del rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, passa da 36 a 121mila euro l’anno, con un incremento di circa il 400%. Lo ha stabilito una delibera approvata dal Consiglio di amministrazione, i cui vertici hanno ottenuto un aumento che per tutti parte retroattivamente dal primo novembre 2022. La delibera, nel caso del Politecnico, non è passata dal Senato accademico che invece, all’università di Lecce, aveva espresso parere negativo.