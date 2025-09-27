Rette e iscritti, Cabula rassicura le famiglie 

«Le quote sono le stesse da un decennio e rapportate al diritto alla giusta remunerazione delle professionalità della scuola civica e del contributo assicurato dal Comune di Nuoro. Il costo di 350 euro per 32 lezioni annue rivela la volontà di venire incontro alle famiglie per le attività scolastiche, ossia poco più di 10 euro a lezione con la possibilità di ulteriore riduzione del 25% in presenza di allievi del medesimo nucleo familiare». L’assessore comunale all’Istruzione, Domenico Cabula, replica così ai genitori che contestano le due maxi rate al posto di pagamenti mensili nella scuola civica di musica. «La ratio del numero delle rette - spiega - è dettata dalla necessità di assicurare sostenibilità finanziaria e contrastare una prassi che ha visto alunni abbandonare gli studi senza aver corrisposto il contributo. In ogni caso, il dirigente del settore ha avuto direttive ben precise di valutare le situazioni particolari che possono autorizzare dilazione nel pagamento in considerazione della situazione economica e del carico familiare». Sul numero chiuso dice: «Il primo articolo dell’avviso indica il numero dei posti disponibili, con la selezione pubblica in presenza di iscrizioni eccedenti i posti previsti. È in ogni caso garantita la continuità didattica agli studenti provenienti dai corsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA