Rette degli asili nido, i privati convenzionati chiedono più equità  

Più equità nell’erogazione delle rette mensili per gli asili nido: lo chiedono le associazioni di rappresentanza Assonidi e Compagnia delle opere educative (Foe).

«È inspiegabile la disparità tra la attuale retta mensile a bambino di 620 euro (che verrà portata soltanto a 650 a partire da settembre 2025) per i servizi educativi erogati in regime di convenzione, rispetto a quella riconosciuta a base d’asta dal Comune per i servizi erogati in regime di appalto, fissata da aprile di quest’anno a 1111, 97 euro», recita il comunicato firmato da Marinella Salaris (Foe) e Claudio Vicentini (Assonidi).

Una situazione «resa ancora più grave dai costi aggiuntivi per i locali e le utenze da cui sono esenti i gestori dei servizi in appalto a carico del Comune».

«Non confondiamo gli asili nido pubblici con quelli privati in convenzione, sono servizi diversi», replica l’assessora comunale all’Istruzione Giulia Andreozzi. «In convenzione, l’amministrazione acquista dei posti da strutture private e lo dovrebbe fare a un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, che in certe strutture nel nostro comune è inferiore ai 620 euro. Mentre già dal prossimo settembre ci sarà un aumento di 30 euro. Quelli in appalto sono nidi interni all’amministrazione».

«Il confronto c’è già stato, sia a settembre, quando li ho incontrati con la commissione Pubblica Istruzione, che insieme a Confcommercio un mese fa», aggiunge Andreozzi. «Ho annunciato un incremento delle convenzioni, infatti da 620 si è passati a 650 euro. Comunque, giovedì alle 17 in assessorato incontreremo tutte le strutture private in convenzione». Poi le novità: «Due nuovi asili nido, uno sarà dentro la ex scuola Riva, un altro nell’ex scuola Mereu, quasi pronta. E da quest'anno il comune mette a disposizione gratuitamente di tutte le strutture per la fascia 0-6 anni la formazione tramite il Coordinamento pedagogico territoriale».

