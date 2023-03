Retromarcia Bbc, torna Lineker  

LONDRA. Per la versione ufficiale il caso si chiude con un compromesso; secondo l'interpretazione dei più, con un'imbarazzante retromarcia della Bbc e un nuovo colpo alla sua reputazione. Per gli ammiratori di Gary Lineker, è un gol dell'ex campione segnato a 62 anni suonati alla censura.

Lineker - leggenda del calcio d'Oltremanica e star più pagata della tv pubblica britannica - si appresta a tornare in video da vincitore dopo essere stato sospeso fra le polemiche dalla conduzione di “Match of the day”, popolarissima trasmissione sportiva del weekend, per aver fustigato giorni fa via Twitter la draconiana stretta legislativa contro l'immigrazione «clandestina» annunciata dal governo conservatore di Rishi Sunak. Ha paragonato «il linguaggio» della ministra dell'Interno, Suella Braverman, a certa retorica «della Germania degli anni Trenta».

L'annuncio del passo indietro è arrivato dal direttore generale Tim Davie, che ha definito Gary «un componente prezioso» della squadra della Bbc».

