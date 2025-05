Retrocessione amara per Villamar e Pozzomaggiore 

Isili 4

V. Villamar 2

Isili : A. Meloni, Caredda, Massa, Murgia, Pirisi, S. Meloni, Zedda, Secci, Casadio, Demuro, Ghiani. Allenatore Melis.

Virtus Villamar : Cuccu, Mascia, Garau, Fois, Boi, Casti, Sanna, Zucca, Conde, Pisola, Tatti. Allenatore Casula.

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Reti : 22’ Tatti, 48’ Casadio, 52’ Demuro, 64’ (a) Garau, 75’ S. Meloni, 80’ (r) Pisola.

L’Isili batte la Virtus Villamar per 4-2 nella gara di ritorno dei playout e, in virtù della gara di andata (0-2) e del miglior piazzamento in classifica, resta in Prima categoria. Niente da fare per la Virtus, che retrocede in Seconda.

Da sottolineare la sportività di entrambe le squadre. Gli ospiti passano in vantaggio al 22’ con Tatti. I padroni di casa non ci stanno e ribaltano tutto con le reti di Casadio, Demuro, un’autorete e Meloni. A nulla serve il rigore finale trasformato da Pisola.

