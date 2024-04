«Retrocessi per un errore nella classifica» 

Elmas. «Siamo matematicamente retrocessi con una giornata d’anticipo a causa di una classifica sbagliata». Non usa giri di parole Luca Fadda, presidente dell’Elmas, nel tantativo di richiamare l’attenzione della Divisione Calcio a 5 e della Lega nazionale dilettanti sul caso che ha condizionato la classifica del girone E di Serie B: a causa della differenza reti negli scontri diretti, alla sua squadra non è bastato vincere 10-5 con lo United Pomezia per sperare nei playout vista la sconfitta per 8-1 subita all’andata. La classifica ufficiale vede i laziali avanti di 3 punti con una sola gara ancora da disputare ma 2 punti assegnati a tavolino.

Il problema risale alla prima giornata di campionato, con la sfida United Pomezia-Città di Cagliari terminata 2-2. I laziali avevano presentato ricorso per la presunta posizione irregolare di alcuni giocatori tesserati con i cagliaritani, motivo per cui a novembre era stata loro assegnata la vittoria 6-0 a tavolino. Successivamente il Città di Cagliari si era rivolto al Tribunale federale nazionale che, il 6 dicembre, aveva ripristinato il tesseramento di quei giocatori. Dalla Divisione Calcio a 5 però non è arrivata la conseguente correzione del risultato e i 2 punti in più sono rimasti allo United Pomezia. Il motivo: il Città di Cagliari avrebbe dovuto presentare un secondo ricorso solo per il risultato del match. «Abbiamo mandato una pec per far luce sul caso alla Divisione e alla Lnd, speriamo che la classifica possa essere corretta», conclude Luca Fadda.

