Retribuzioni basse, sul comparto unico la sfida è bipartisan 

A un Piano da 250 assunzioni in tre anni non ci si può opporre e infatti l’opposizione in Consiglio si allinea con la svolta di Massimo Zedda. «I concorsi vanno bene – dice Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna – ma sono necessarie anche politiche strutturali che ci permettano di rendere appetibile e appagante lavorare per i Comuni. Altrimenti continueremo ad assumere e formare persone che poi, giustamente, cercheranno enti più appaganti dal punto di vista economico».

Mura, ieri, non poteva conoscere le dichiarazioni del sindaco, ma le posizioni espresse a distanza rappresentano una potenziale convergenza sul Comparto unico. Nell’Isola esiste dal 2006 la norma istitutiva per uniformare gli stipendi dei regionali con quanti lavorano in Municipi e Province. Quest’inverno la commissione Riforme della massima assemblea sarda, presieduta dal dem Salvatore Corrias, ha ripreso in mano la legge, ma servirà una spinta economica nazionale per facilitare il raggiungimento del traguardo.

Le differenze retributive attuali spiegano la diaspora in corso: sul livello A1, il più basso, in Regione lo stipendio base è di 1.743 euro, nei Comuni di 1.503.70. Uno scarto di 230 euro. Sulla categoria dirigenziale D7, si arriva a 833 euro di differenza: 3.532,81 euro contro 2.699,18. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA