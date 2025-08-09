VaiOnline
Sanità.
10 agosto 2025 alle 00:37

Retribuzioni al Brotzu, resta lo scontro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«L’obiettivo prioritario dell’Azienda è procedere, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione delle perequazioni retributive, come già precedentemente comunicato». A parlare è Maurizio Marcias, il commissario straordinario dell’Arnas Brotzu che prova a mettere certezze sul tavolo nella delicata partita sulla correzione delle disparità stipendiali con le altre Asl. Anche perché i sindacati considerano la questione tutt’altro che chiusa. «Siamo davanti a un miraggio – dice Gianfranco Angioni, referente di Usb Sanità –: il commissario la smetta con i proclami e restituisca diritti e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori».

Marcias spiega che «è stato dato mandato agli Uffici amministrativi di provvedere alla liquidazione delle perequazioni per l’anno 2023 a tutto il personale del comparto», ovvero «infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi e personale tecnico». Sottolineatura a parte per la dirigenza sanitaria: «Il commissario – scrive l’Arnas Brotzu – ha dovuto prendere atto della decisione delle rappresentanze sindacali di categoria che, a seguito di votazione, hanno approvato una differente modalità di calcolo rispetto a quella già applicata per la ripartizione dei fondi di risultato. Tale nuova metodologia dovrà pertanto essere sottoposta alla valutazione del Collegio sindacale». La posizione dell’Usb resta durissima: «È assolutamente inaccettabile il metodo della mancata trasparenza, che genera malumori sempre più crescenti. Questa condotta mette in luce un’inadeguatezza nel guidare un’azienda sanitaria così cruciale per la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  