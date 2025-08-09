Retribuzioni al Brotzu, resta lo scontro 

«L’obiettivo prioritario dell’Azienda è procedere, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione delle perequazioni retributive, come già precedentemente comunicato». A parlare è Maurizio Marcias, il commissario straordinario dell’Arnas Brotzu che prova a mettere certezze sul tavolo nella delicata partita sulla correzione delle disparità stipendiali con le altre Asl. Anche perché i sindacati considerano la questione tutt’altro che chiusa. «Siamo davanti a un miraggio – dice Gianfranco Angioni, referente di Usb Sanità –: il commissario la smetta con i proclami e restituisca diritti e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori».

Marcias spiega che «è stato dato mandato agli Uffici amministrativi di provvedere alla liquidazione delle perequazioni per l’anno 2023 a tutto il personale del comparto», ovvero «infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi e personale tecnico». Sottolineatura a parte per la dirigenza sanitaria: «Il commissario – scrive l’Arnas Brotzu – ha dovuto prendere atto della decisione delle rappresentanze sindacali di categoria che, a seguito di votazione, hanno approvato una differente modalità di calcolo rispetto a quella già applicata per la ripartizione dei fondi di risultato. Tale nuova metodologia dovrà pertanto essere sottoposta alla valutazione del Collegio sindacale». La posizione dell’Usb resta durissima: «È assolutamente inaccettabile il metodo della mancata trasparenza, che genera malumori sempre più crescenti. Questa condotta mette in luce un’inadeguatezza nel guidare un’azienda sanitaria così cruciale per la Sardegna».

