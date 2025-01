Retribuzione ridotta per il neo segretario generale 

Nominato il 4 dicembre ‘24, con delibera di Giunta: «Un atto sostanziale», è stato sottolineato. L’incarico gli è stato affidato il 23 gennaio ‘25, con decreto della presidente Alessandra Todde. Ma per definire l’affidamento dell’incarico di segretario generale della Regione a Eugenio Annicchiarico, dirigente pubblico di lungo corso, è stato necessario un nuovo provvedimento dell’esecutivo, che porta la data del 22 gennaio. È l’atto che determina anche il suo stipendio. Sarà ridotto rispetto a quello del predecessore nominato da Todde, Saverio Lo Russo, rimasto in sella solo da aprile a novembre: la Giunta del Campo largo ha deciso di allinearsi con le somme che Christian Solinas e i suoi assessori avevano deciso di erogare in favore di Elisabetta Neroni e Gabriella Massidda, che avevano ricoperto l’incarico di vertice dell’amministrazione regionale quando al governo della Sardegna c’era il centrodestra.

Quindi il segretario generale non andrà a incassare oltre 243mila euro lordi l’anno, comprensivi di premio (il massimo, come era stato stabilito per Lo Russo), ma circa 195mila in totale. L’ultima delibera fa nomi e cognomi e ammette il maxi emolumento precedente: «La presidente propone di ridurre la retribuzione di Eugenio Annicchiarico, rispetto a quella determinata per Saverio Lo Russo, fissata dalla Giunta nella misura massima consentita (...) e propone, pertanto, di determinare la retribuzione applicando gli stessi criteri fissati per i precedenti segretari generali della Regione (dott. ssa Gabriella Massidda e dott.ssa Elisabetta Neroni)».

Si dovrebbe chiudere quindi la complessa procedura di nomina sulla quale aveva sollevato qualche perplessità il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu: quando il decreto presidenziale ancora non c’era, Annicchiarico era stato inserito nella commissione paritetica Stato-Regione, proprio in virtù del suo ruolo (sulla carta) di segretario generale. Un pasticcio, secondo l’esponente meloniano. Che alla luce degli ultimi provvedimenti ribadisce: «La presidente, o chi le ha scritto la delibera (ma lei ha comunque la responsabilità di averla firmata), non potrebbe superare nemmeno il più elementare degli esami di diritto».

