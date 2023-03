Retinopatia diabetica, via allo screening 

Screening a tappeto per individuare precocemente le persone affette da retinopatia diabetica. Questo l’obiettivo del progetto Red presentato in Municipio, nella sala consiliare, dalla onlus Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), l'associazione “Diabete zero” e dai Lions di Cagliari.

«È un'iniziativa importante. Interessa tante persone ed è supportata dall'amministrazione comunale nonché da realtà di primo livello in campo medico, sociale e istituzionale», ha detto il presidente Edoardo Tocco facendo gli onori di casa.Dello stesso avviso l'assessora alle Politiche sociali, Viviana Lantini . «Questo progetto ha un importantissimo fine sanitario perché la cecità, ma anche l'ipovisione, condizionano in maniera pesante la vita delle persone, la loro indipendenza e anche l'inclusione sociale ».

Red mira a organizzare screening sul territorio per individuare precocemente le persone affette da retinopatia diabetica. E poi a finanziare l’allestimento di un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti, in collaborazione con l’Oculistica del Brotzu. Si tratta infatti della più importante complicanza oculare del diabete mellito e rappresenta, nei Paesi industrializzati, la principale causa di cecità acquisita, non traumatica, in soggetti di età compresa fra 20 e 74 anni. È anche la quinta causa al mondo di cecità evitabile e di deficit visivo grave. I sintomi possono essere scarsi o assenti. Sono quindi fondamentali i programmi di screening, oltre ad una corretta cura del diabete, per la riduzione dei fattori di rischio sistemici, come iperglicemia, ipertensione e dislipidemia.

RIPRODUZIONE RISERVATA