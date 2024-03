Reti ultraveloci, partiti i lavori 

Realizzare reti ultraveloci in tutti i Comuni sardi con un investimento di circa 510 milioni di euro e la copertura in fibra ottica di oltre 350mila numeri civici. È la missione del “Piano Italia 1 Giga”, che ieri è stato presentato ufficialmente da Tim. L’obiettivo, in collaborazione col Dipartimento della trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, Infratel Italia e Anci, è di «accelerare lo sviluppo delle infrastrutture digitali in Sardegna e portare il territorio al centro dei processi di innovazione grazie ai fondi del Pnrr e alla sinergia tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati», come è stato spiegato durante l’incontro di ieri.

Tim, in raggruppamento con FiberCop, si è aggiudicata sette lotti del bando “Piano Italia 1 Giga”. In Sardegna i lavori sono già partiti in circa 80 Comuni, che diventeranno oltre 140 entro il 2024 e 270 nel 2025. Il completamento del Piano è previsto nel 2026.

«Le reti ultraveloci sono cruciali per lo sviluppo economico e per migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini», sottolinea Angelo Borrelli, capo dipartimento della Trasformazione digitale.

RIPRODUZIONE RISERVATA