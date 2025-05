Reti oncologiche e medicina del territorio 

Reti oncologiche e innovazione: dalla diagnosi alla terapia personalizzata. È il tema del convegno organizzato da Federsanità (verso il trentennale), in programma oggi dalle 9 all’hotel Regina Margherita. «L’evento – spiga il responsabile scientifico Paolo Cannas – si propone di offrire un confronto tra professionisti, istituzioni e stakeolders per approfondire le sinergie possibili tra reti oncologiche, medicina territoriale e tecnologie emergenti, individuando buone pratiche, criticità e prospettive future in un’ottica di sistema».

L’apertura dei lavori è affidata a Michele Boero, direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare dell’Arnas Brotzu, che illustrerà le caratteristiche e gli obiettivi della nuova Rete Oncologica Regionale, mentre Luigi Minerba parlerà di liste d’attesa.

Previsto anche l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, che spiegherà “la strategia complessiva di presa in carico del paziente”.

Tra i numerosi relatori, Maria Efisia Mascia, responsabile infermieristico del Cas, approfondirà invece il ruolo dei Centri di Accoglienza Servizi (CAS), veri e propri snodi operativi per il supporto ai pazienti oncologici, descrivendone il funzionamento e il valore aggiunto.

