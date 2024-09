Reti idriche, ripartono le ruspe 

In una città che periodicamente subisce allagamenti, sono di grande importanza anche le opere di sostituzione delle condotte idriche che riprenderanno lunedì. Per almeno mezzo anno, da settembre alla prossima primavera, i bosani dovranno sopportare indubbiamente alcuni disagi, ma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, rassicura i cittadini: «Sicuramente gli interventi sono poco comodi per la viabilità urbana – spiega Ledda - ma andranno a risolvere gli storici problemi di perdita delle condotte ormai vecchie».

Il cantiere

Operai, ruspe e mezzi meccanici nuovamente in azione, considerato che sono scaduti i termini dell’ordinanza del sindaco Alfonso Marras che prevedeva l’interruzione dei lavori edili nel periodo estivo. Lavori non di poco conto considerato che Il totale delle opere è di quasi dieci milioni di euro. È l’assessore Ledda a fare il punto sugli interventi da attuare. «Piazza Gioberti sarà il primo intervento del lotto da 930mila euro – spiega - sarà chiusa interamente al traffico sin dal primo giorno e in quelli seguenti verrà garantita la viabilità seppur in concomitanza con i lavori di posa. Si prevede di concludere a ottobre i lavori della piazza, via Ginnasio e piazza Carmine in modo che l’amministrazione possa intervenire con le nuove bitumature e segnaletica. Iniziano anche i lavori di rifacimento delle condotte del centro storico per il lotto da un milione e settecentomila euro – aggiunge il vicesindaco - con i lavori che partiranno da via Carmine. Prima il tratto da via del Rosario verso piazza Episcopio e successivamente quello tra piazza Carmine e via del Rosario. Si proseguirà per le altre arterie fino a via Montenegro con previsione di termine alla primavera prossima. Riprenderanno inoltre anche i lavori interrotti a Terridi per via Mastino e a Bosa Marina».

La novità

Interventi, che una volta portati a termine, risolveranno indubbiamente i problemi dei cali di pressione nell’erogazione dell’acqua. Questo perché nelle reti idriche verranno installate apparecchiature all’avanguardia, valvole di sezione e controllo di portate e pressioni. Con la rete costantemente sotto controllo, sarà possibile individuare anche i punti dove sono eventualmente necessari interventi di manutenzione straordinaria da prevedere all'interno delle stesse condotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA