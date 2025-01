Reti idriche, Abbanoa dà il via ai lavori 

Oltre un chilometro di rete fognaria sarà rifatto a nuovo grazie a un intervento straordinario che andrà avanti sino a metà aprile: comincia a prendere forma il progetto di Abbanoa per risanare i sottoservizi di Capoterra. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni nelle vie Mazzini e Calatafimi, primo tassello della grande opera di sostituzione delle reti idriche e fognarie, oggetto dell’accordo del passaggio del servizio idrico dal Comune ad Abbanoa. Così una nota inviata dall’ente gestore agli uffici comunali: “I lavori di manutenzione straordinaria prevedono l’efficientamento della rete fognaria di quella zona con la sostituzione di 1.200 metri in pvc, e il rifacimento degli allacci che si diramano verso le utenze. Queste opere rientrano nell’ambito dei lavori programmati per migliorare le infrastrutture del servizio unico integrato: i lavori dureranno circa 90 giorni”.

Il sindaco

In Municipio l’annuncio dell’inizio dei lavori è accolto con soddisfazione; tuttavia, a rendere non proprio idilliaci i rapporti tra amministrazione comunale e vertici di Abbanoa ci sono i problemi quotidiani alle reti idriche che nessuno sembra poter risolvere. «L’apertura di questo cantiere in via Mazzini è sicuramente un fatto importante», dice il sindaco, Beniamino Garau: «Risolverà le criticità di quella zona del centro abitato. Complessivamente per la sostituzione delle linee idriche e fognarie Abbanoa investirà 17milioni di euro, manutenzioni straordinarie previste nell’accordo che abbiamo siglato lo scorso anno e che ha determinato il passaggio di mano della gestione del servizio».

Le voragini

Restano però le voragini, frutto di ripristini stradali che lasciano parecchio a desiderare, e le continue perdite d’acqua che sgorgano dall’asfalto: e a nulla servono le segnalazioni dei cittadini e degli amministratori comunali, prima di vedere le squadre di pronto intervento di Abbanoa in azione possono passare anche dei mesi. «I lavori straordinari che stanno per partire – sottolinea Garau – non ci fanno dimenticare i limiti nella gestione delle manutenzioni ordinarie. Ci sono perdite idriche come quelle delle vie Siena, Melis e Cimarosa che vanno avanti da mesi: nella zona periferica di Su Sinzuru, addirittura, lo spreco va avanti ormai da quasi un anno. Le manutenzioni straordinarie sono fondamentali per evitare sprechi e disservizi, ma nel frattempo sarebbe opportuno non trascurare neppure l’ordinario».

RIPRODUZIONE RISERVATA