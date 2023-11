Reti e unioni dei Comuni, ci sono 24 milioni 

Arrivano i circa 24 milioni dell’annualità 2023 (11 di assegnazioni statali e 13 dai fondi regionali) destinati a Unioni dei Comuni, comunità montane, rete metropolitana del Nord Sardegna, cioè ai soggetti che svolgono le gestioni associate di funzioni comunali: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali Aldo Salaris, ha confermato i criteri per l’erogazione delle risorse, di cui è stato già pubblicato l’avviso.

«Siamo consapevoli – ha detto Salaris – delle difficoltà che gli E nti locali attraversano in questo momento e confermiamo la volontà di essere sostegno e alleato dei Comuni, dal più grande al più piccolo, con la stessa attenzione e vicinanza». Salaris ha anche annunciato la pubblicazione dell’avviso per il “Premio Luigi Crespellani” (100mila euro per il 2023) per gli enti locali sardi che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate, in particolare nella tutela e valorizzazione del paesaggio, negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, nella solidarietà e valorizzazione del patrimonio sociale e culturale. L’obiettivo, spiega Salaris, è «avviare o rafforzare le comunità territoriali che sviluppano una maggiore coesione sociale e culturale». L’intitolazione a Luigi Crespellani omaggia «il suo alto profilo etico, culturale e umano» e «l’impegno nella ricostruzione delle istituzioni politiche e amministrative della Sardegna».

Le richieste di partecipazione per i finanziamenti per le gestioni associate di funzioni e servizi e per il Premio Crespellani andranno presentate online sul portale Sardegna Autonomie

