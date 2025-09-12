VaiOnline
Il convegno.
13 settembre 2025 alle 00:54

Reti e nasse in mare «Ecosistema a rischio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ogni anno tra 500mila e un milione di tonnellate di attrezzature da pesca fantasma finiscono negli oceani. Un dato preoccupante perché «ogni rete, ogni nassa abbandonata è una serissima minaccia per l’intero ecosistema marino». Partendo da questo, prende forma Fishing for the Planet, la tavola rotonda in programma oggi alle 10.30 alla Lega Navale di Cagliari, in via Colombo a Su Siccu.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Asd Blue Life, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare il dibattito su uno dei fenomeni più gravi e sottovalutati che affliggono i mari: quello delle “ghost nets”, le reti da pesca abbandonate, perse o dismesse che continuano a mietere vittime negli ecosistemi marini.

All’incontro interverranno numerosi relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e associativo. Saranno presenti Simone Mingoia, presidente dell’Asd Blue Life, e Salvatore Sanna, vicesindaco di Quartu Sant’Elena. Per il comune di Cagliari porterà il suo contributo l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi, mentre dal fronte delle forze operative prenderanno la parola il comandante del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Cagliari, Fabio Previti, e il comandante del 4° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, Gianni Dessì. Il mondo della ricerca sarà rappresentato da Alessandro Cau dell’Università di Cagliari. Per la Regione Autonoma della Sardegna interverranno Gavino Giovanni Paolo Palmas e Marina Campolmi, entrambi del Servizio Pesca. A completare il quadro, i contributi del presidente della FIPSAS Sardegna, Giovanni Baldereschi, e del presidente della Cooperativa Isola Rossa, Sandro Curcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 