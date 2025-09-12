Reti e nasse in mare «Ecosistema a rischio» 

Ogni anno tra 500mila e un milione di tonnellate di attrezzature da pesca fantasma finiscono negli oceani. Un dato preoccupante perché «ogni rete, ogni nassa abbandonata è una serissima minaccia per l’intero ecosistema marino». Partendo da questo, prende forma Fishing for the Planet, la tavola rotonda in programma oggi alle 10.30 alla Lega Navale di Cagliari, in via Colombo a Su Siccu.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Asd Blue Life, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare il dibattito su uno dei fenomeni più gravi e sottovalutati che affliggono i mari: quello delle “ghost nets”, le reti da pesca abbandonate, perse o dismesse che continuano a mietere vittime negli ecosistemi marini.

All’incontro interverranno numerosi relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e associativo. Saranno presenti Simone Mingoia, presidente dell’Asd Blue Life, e Salvatore Sanna, vicesindaco di Quartu Sant’Elena. Per il comune di Cagliari porterà il suo contributo l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi, mentre dal fronte delle forze operative prenderanno la parola il comandante del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Cagliari, Fabio Previti, e il comandante del 4° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, Gianni Dessì. Il mondo della ricerca sarà rappresentato da Alessandro Cau dell’Università di Cagliari. Per la Regione Autonoma della Sardegna interverranno Gavino Giovanni Paolo Palmas e Marina Campolmi, entrambi del Servizio Pesca. A completare il quadro, i contributi del presidente della FIPSAS Sardegna, Giovanni Baldereschi, e del presidente della Cooperativa Isola Rossa, Sandro Curcio.

