VaiOnline
Villasimius.
17 novembre 2025 alle 00:26

Reti e nasse abbandonate recuperate nei fondali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Reti da pesca abbandonate, nasse e altri attrezzi dispersi sui fondali dell’Area Marina Protetta di Villasimius sono stati recuperati dai carabinieri subacquei del Comando Provinciale di Cagliari .

Alle operazioni, organizzate a tutela del mare, ha partecipato anche il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, che ha seguito in tempo reale tutte le fasi del dispositivo imbarcandosi sulla motovedetta dell’Arma.

L’attività, concordata con la responsabile dell’Area marina protetta, Valeria Masala, si è concentrata su più parti del parco, selezionate sulla base delle precedenti attività di ricognizione e di segnalazioni fornite da operatori marittimi e associazioni ambientaliste.

I sommozzatori dell’Arma hanno condotto numerose immersioni, raggiungendo fondali di diversa profondità dopo aver mappato la presenza di attrezzi abbandonati e sommersi.

Le reti fantasma e le nasse abbandonate rappresentano una delle principali minacce per l’equilibrio degli ecosistemi marini, visto che continuano a catturare fauna ittica anche in assenza di un utilizzo attivo, causando danni alla biodiversità e generando rischi concreti per i natanti che transitano nelle aree interessate. Sono state liberate anche alcune cernie e stelle marine. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu