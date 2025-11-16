Reti e nasse abbandonate recuperate nei fondali 

Reti da pesca abbandonate, nasse e altri attrezzi dispersi sui fondali dell’Area Marina Protetta di Villasimius sono stati recuperati dai carabinieri subacquei del Comando Provinciale di Cagliari .

Alle operazioni, organizzate a tutela del mare, ha partecipato anche il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, che ha seguito in tempo reale tutte le fasi del dispositivo imbarcandosi sulla motovedetta dell’Arma.

L’attività, concordata con la responsabile dell’Area marina protetta, Valeria Masala, si è concentrata su più parti del parco, selezionate sulla base delle precedenti attività di ricognizione e di segnalazioni fornite da operatori marittimi e associazioni ambientaliste.

I sommozzatori dell’Arma hanno condotto numerose immersioni, raggiungendo fondali di diversa profondità dopo aver mappato la presenza di attrezzi abbandonati e sommersi.

Le reti fantasma e le nasse abbandonate rappresentano una delle principali minacce per l’equilibrio degli ecosistemi marini, visto che continuano a catturare fauna ittica anche in assenza di un utilizzo attivo, causando danni alla biodiversità e generando rischi concreti per i natanti che transitano nelle aree interessate. Sono state liberate anche alcune cernie e stelle marine. (red. pro.)

