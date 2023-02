Reti e microplastiche: mezza tonnellata di rifiuti 

Nove nasse, un tramaglio, due reti a strascico da 40 metri ciascuna e un frammento da 20 metri, oltre a rifiuti di plastica e vetro: in totale circa mezza tonnellata di rifiuti marini recuperati dai fondali del Golfo e dell’ Area marina protetta del Parco dell’Asinara. Sono i risultati dei progetto Mo.Ri.Net “Monitoraggio, censimento, raccolta e avvio al riciclo delle reti fantasma”, frutto dal partenariato composto da Ispra, PolieCo, università di Siena, Amp Isola dell'Asinara e Amp Capo Carbonara, nato con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti nell’ambiente marino, geolocalizzati nelle due aree marine dell’Isola: Asinara e Capo Carbonara.

I dati sono stati illustrati a Porto Torres alla presenza dei ricercatori Ispra e de pescatori principali protagonisti del progetto. «Nel Golfo dell’Asinara sono stati trovati mediamente 97 oggetti per chilometro quadrato con un massimo di 732 oggetti, ma in quattro cale su 37 nessun rifiuto è stato rilevato», ha spiegato Cristina Panti dell’università di Siena. Il valore risulta basso se confrontato con altre aree italiane del Mediterraneo. Per il direttore del Parco, Vittorio Gazale: «La minore densità di ingestione delle micoplastiche nei pesci, dovuta ad una minore concentrazione di questi rifiuti dimostra una maggiore qualità delle nostre acque».

