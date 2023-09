Reti e brividi tra Don Bosco e Tonara, Goleada Cortoghiana  

D. Bosco Fortitudo 4

Tonara 3

D. Bosco Fortitudo : Mameli, Costorella, F. Pilloni, Di Antonio, Serpi (90’ Melis), Pau, Mocci, Tuveri, Corda (79’ Dessì), Cancedda, A. Pilloni. Allenatore Ghiani.

Tonara : Tore, Mura (32’ Mameli), L. Sau, Testa, Murru, Soru (58’ M. Sau), Trogu, Pisu, Pili, Noli, Secci. Allenatore Succu.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 17’ Pili, 20’ Cancedda, 29’ e 43’ Pau, 40’ Corda, 73’ Noli, 81’ (a) Di Antonio.

Vittoria con brivido per il Don Bosco, che supera il Tonara per 4-3 dopo una gara tutt’altro che noiosa. Padroni di casa che soffrono all’inizio: il Tonara passa al 17’ grazie a Pili, che approfitta di un errore della difesa di casa. Passano appena 3’ e il Don Bosco pareggia con Cancedda, che si insinua nella difesa ospite dopo un errore di Testa. Al 29’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pau si inserisce di testa e mette dentro il gol del sorpasso. Al 40’ è la volta di Corda, che riceve da A. Pilloni e insacca. Ancora Pau in rete (43’), ancora di testa, per la rete del 4-1. Il secondo tempo parte con un certo equilibrio, fino ad arrivare nel finale di gara quando arriva la reazione del Tonara, che accorcia le distanze al 73’ con Noli. Tonara ancora in gol all’81’, grazie all’autorete di Di Antonio sugli sviluppi di una punizione.

