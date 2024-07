Reti da pesca fantasma, progetto per rimuoverle 

Quest’estate il Golfo di Cagliari ha un nuovo alleato nella lotta contro le reti da pesca fantasma. Il progetto Fishing for the Planet, già attivo da qualche settimana, prevede la raccolta di segnalazioni da parte di sportivi, amanti delle attività in acqua e cittadini che si imbattono in reti da pesca impigliate nei fondali, durante le esplorazioni subacquee. L’obiettivo è invitare tutti a preservare le acque del golfo. L’iniziativa della associazione sportiva dilettantistica Blue life scuola apnea Sardegna, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e da numerosi altri sponsor istituzionali tra cui il Comune e la Città metropolitana, il Comune di Quartu e la Regione, è condotta con la collaborazione della Guardia costiera di Cagliari. Andrà avanti fino al 30 settembre.

L’assessora all’Ambiente

Per l'assessora comunale all’Ambiente, Luisa Giua Marassi, l’ecosistema marino rappresenta una delle risorse ambientali e strategiche più cruciali per la città. «Solo attraverso una gestione sostenibile del nostro mare possiamo trarre opportunità anche economiche per il nostro territorio e per le future generazioni». «Tenere pulito il mare», spiega Simone Mingoia, presidente dell’associazione, «è un modo per poterne godere in futuro. Queste reti sono una minaccia».

Come informare

Sul web al link luelifeexperience.com/fishing-for-the-Planet c’è un form per inserire le coordinate gps, foto o video. Grazie a queste informazioni, una mappa del golfo si sta popolando di avvistamenti di reti fantasma, che verranno rimosse con un team specializzato. Agli avvistatori di reti fantasma saranno consegnati gadget offerti dagli sponsor e un riconoscimento dell’associazione.

