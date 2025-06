Reti da pesca abusive, scatta il sequestro  

Attrezzature da pesca sono state sequestrate dalla Polizia di Stato durante un’operazione di vigilanza nell’Area marina protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” nei pressi di Capo San Marco. L'intervento è stato effettuato dalla squadra Acque interne dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che ha individuato sul fondale marino attrezzatura da pesca non segnalata e abusiva.

Gli operatori hanno recuperato 15 reti fisse, complete di galleggianti e fune piombata, per una lunghezza totale di circa 750 metri e un’altezza di 1,5 metri. Le reti erano state posizionate a circa 10 metri dalla battigia. Il pescato, fortunatamente in ridotte quantità e ancora in vita, è stato immediatamente rigettato in mare. Le reti sarebbero potute essere anche molto pericolose per la navigazione e il transito di barche, sono state sequestrate ed è stata presentata una denuncia contro ignoti.

La squadra Acque interne della Polizia di Stato continuerà a vigilare sul rispetto delle norme sulla navigazione, la piena tutela dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione e della balneazione nelle acque della provincia.

