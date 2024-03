«Retegui perfetto per l’Italia» 

Due gol e tanto lavoro per tenere palla. Il primo dei due test americani, a Fort Lauderdale in Florida contro il Venezuela, ha messo in evidenza Mateo Retegui, centravanti italio-argentino del Genoa autore di una doppietta. Ovvio dedurre che la Nazionale in cerca di una prima punta abbia trovato l’uomo giusto, e nel dopo partita Luciano Spalletti lo ha confermato pur non accontentandosi. «Retegui è perfetto, ha fatto un lavoro straordinario come finalizzatore e soprattutto per far salire la squadra. È venuto sui calci piazzati in difesa a levarci qualche bega perché è fisico, e poi di testa è fortissimo», le parole del commissario tecnico, che ha riservato al 24enne centravanti di San Fernando un «bravo per tutto il lavoro sporco che ha fatto in una partita in cui eravamo penalizzati da un punto di vista fisico».

Nel 2005

Retegui come Toni, insomma: 19 anni fa l’Italia di Lippi passò per gli Usa in cerca di nomi giusti per ruoli scoperti e trovò tra gli altri la sua punta. Ora la storia, forse, si ripete. Ma ci sono anche ombre. Evidentemente non bastano le porte chiuse alla play station a regalare grinta e concentrazione a certi giocatori. Spalletti è il primo a non voler citare la scusante del lungo viaggio e del fuso orario per giustificare la squadra svagata del primo tempo. «Qualsiasi occasione a livello professionale va presa come quella che ti può far svoltare la vita, così ti prepari con cura a quello a cui vai incontro». Invece «noi a volte sembra non si sia così determinati. Quando metti questa maglia qualsiasi situazione può essere quella fondamentale, e se ci arrivi con il comfort poi trovi difficoltà perché gli altri si preparano. Ogni partita che giocano per la Nazionale è la finale di coppa del mondo».

Come il primo amore

Ed ecco la metafora utile a far capire cosa pretende il ct: «Vestire questa maglia è come quando prendi la sbandata a 20 anni per la prima fidanzata della vita. Sei innamorato, sottoposto a obbedire a tutto quanto ti viene chiesto per amore di questa maglia». Invece a Fort Lauderdale diversi azzurri si sono presentati «morbidi, senza modificare atteggiamenti che ci portano a fare errori banali». Tutti avvisati e testa alla seconda amichevole, domani a New York con l’Ecuador. Prima però un allenamento defatigante in Florida, il trasferimento nella Grande Mela e l’incontro col Niaf, l’associazione degli italiani d’America, allo Spring Palace di Manatthan. Spalletti ha già in mente rotazioni e riposi: «Ho scelto la difesa a tre per provare cose nuove e perché molte squadre in A lo usano e i giocatori ci si trovano». Domani il blocco Inter con Darmian, Dimarco e Bastoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA