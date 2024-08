Retegui per Scamacca, il Genoa pensa a Milik 

Tutto da rifare. Il grave infortunio di Scamacca ha rimescolato tutte le carte del calciomercato: l'Atalanta non ha perso tempo e con una operazione blitz ha praticamente chiuso per l'arrivo di Retegui dal Genoa in cambio di 22 milioni di parte fissa, più 3 di bonus. L'attaccante italo-argentino dovrebbe raggiungere a breve la squadra di Gasperini per sostenere le visite mediche. L'attacco della Dea si affiderà quindi alla punta azzurra per ben figurare in campionato e Champions.

Le operazioni

L'operazione costringe però il Genoa a rivedere le proprie strategie: sicuramente ne risentirà la trattativa per il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina per il quale la richiesta è di 25-30 milioni. I liguri al momento, oltre che sull'islandese, possono contare in avanti sul solo Vitinha e dovranno andare quindi alla ricerca di un nuovo attaccante. In pole c'è il 25enne macedone Miovski dell'Aberdeen. Piace anche il polacco Milik in uscita dalla Juventus ma il cui ingaggio è ritenuto troppo alto per le casse rossoblu: l'ipotesi è trovare un accordo di compartecipazione con la dirigenza bianconera. La Fiorentina è alla finestra. Intanto i viola salutano l'angolano Nzola che firmerà per i francesi del Lens: 10 milioni di euro più bonus. In chiusura invece con il Venezia per l'arrivo dello statunitense Tessmann. Il tecnico dei lagunari, Di Francesco, si consola con l'ingaggio del nuovo attaccante: il giovanissimo Raimondo dal Bologna.

La Roma lavora sulla difesa. L'ultima idea è Badè per il quale il Siviglia chiede 10 milioni. Si muove qualcosa finalmente anche in casa Napoli dove Conte chiede innesti. Il primo potrebbe essere il centrocampista scozzese Gilmour per il quale il club partenopeo potrebbe alzare ulteriormente, da 10 a 12 milioni più di tre di bonus, l'offerta al Brighton. Più alza la quotazione di un'altra richiesta del tecnico: per l'ala destra brasiliana Neres il Benfica chiede 25 milioni di euro. Si dovrebbe chiudere per Brescianini dal Frosinone.

