Retegui a un passo dal Genoa Il Milan punta su Chukwueze 

Le prime punte movimentano il mercato estivo. Il Genoa ha praticamente chiuso per Retegui, attaccante del Tigre e della nazionale azzurra. La cifra che i rossoblù si apprestano a sborsare per averlo a titolo definitivo è 15 milioni di euro. Ma il tecnico Alberto Gilardino ha chiesto anche come rinforzo in difesa D’Ambrosio, 34 anni, svincolatosi dall’Inter.

Dagli Usa

La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti e ieri ha presentato Timothy Weah, il giovane comprato dal Lille che sostituirà nel ruolo Cuadrado, andato via dopo otto anni (non gli è stato rinnovato il contratto) e approdato all’Inter. «Sono molto felice di essere qui», le prime parole dell’americano classe 2000, «sarà una bellissima sfida. La mia posizione preferita è da esterno, ci ho lavorato sempre di più anche per la fase difensiva. In ogni caso sarò a completa disposizione». Su Allegri, «appena l’ho incontrato ho capito che è una grande persona oltre a essere un bravo allenatore, ed è sempre molto attento con tutti durante gli allenamenti: mi ha consigliato di divertirmi, so che la serie A è difficile e la concorrenza sarà agguerrita».

Bianconeri e viola

Vlahovic seguirà la squadra nella tournée in attesa che dal Psg arrivi un’offerta ufficiale, ma i parigini al momento sembrano guardare a Goncalo Ramos, promettente attaccante del Benfica. Arthur si appresta invece a salutare Torino e approdare a Firenze in prestito oneroso fissato a 2-3 milioni di euro con un diritto di riscatto intorno ai 20. I bianconeri si accolleranno il 50 per cento del ricco stipendio del brasiliano. La Fiorentina dal canto suo per Amrabat chiedono 25-30 milioni di euro e seguono il centrocampista Dominguez del Bologna, che però non scende sotto i 15 milioni.

Nerazzurri

L’Inter, tesserato Cuadrado per un anno, deve sistemare la questione portiere. Onana è andato al Manchester United e al suo posto arriverà lo svizzero Sommer dal Bayern Monaco. Sul fronte attacco, il tecnico Inzaghi ha chiesto di sostituire Lukaku con Morata, Balogun o Beto dell’Udinese, tornato sul mercato grazie alla scadenza della clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Per Balogun l’Arsenal chiede più di 40 milioni, Morata è nel mirino anche della Roma su espressa richiesta di Mourinho, che però ritiene eccessivi i 20 milioni richiesti dall’Atletico Madrid. I giallorossi quindi continuano a seguire anche Scamacca del West Ham, che dopo aver tanto insistito sulla cessione a titolo definitivo avrebbe aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto.

Rossoneri

Il Milan, che metterà alla porta Rebic, ha deciso di destinare il secondo slot da extracomunitario a Chukwueze riallacciando i contatti con il Villarreal per arrivare all’attaccante olandese di origini nigeriane, 24 anni, contratto in scadenza nel giugno 2024. Una decina di milioni dividono le parti: gli spagnoli ne chiedono 35, i rossoneri per ora non sono saliti oltre i 25.

I campioni

Napoli sempre a caccia di un nuovo difensore centrale dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. L’ultimo nome è quello dell’austriaco Danso del Lens. Anche in questo caso le parti devono trovare la quadra tra la richiesta, 22 milioni, e l’offerta, circa 15. In alternativa i campioni d’Italia puntano sul francese Lacroix, difensore classe 2000 del Wolfsburg.

