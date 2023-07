Rete ultraveloce, un percorso a ostacoli 

A Villaperuccio, comune di poco più di mille anime nel Basso Sulcis, aspettano il 5G come la manna dal cielo. Sapete quando si dice “il cellulare non prende”? Ecco, è quello che succede ogni giorno da quelle parti. Per dire, se sei al telefono a Santadi, il centro limitrofo, quando passi il “confine” cade la linea. Il medico non può ricevere le chiamate dei suoi pazienti. Commercianti, ristoranti, attività ricettive, farmacie, vivono e lavorano in una sorta di silenzio. Chi deve telefonare è costretto a prendere l’auto e uscire dal paese. «Ci hanno messo il traliccio», sottolinea il sindaco Marcellino Piras, «e ovviamente siamo contenti, ma attendiamo le antenne degli operatori e il collegamento, che ancora non è stato attivato. Speriamo di averlo al più presto, oggi all’80% siamo scoperti, è un enorme problema, i cittadini questo servizio lo stanno chiedendo a gran voce».

La digitalizzazione

Villaperuccio è il primo comune in Sardegna interessato al piano (uno dei cinque segmenti operativi) finanziato con i fondi del Pnrr destinati alla Digitalizzazione, cioè allo sviluppo della banda ultraveloce tra privati, imprese, enti. A livello nazionale ci sono circa 9 miliardi, nell’Isola i finanziamenti ammontano a 610 milioni di euro, e in corso – appena partiti – ci sono ben 1582 progetti.

Se n’è parlato nei giorni scorsi a Cagliari durante un convegno organizzato da Infratel al quale ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti. Che spiega: «Il 5G in Sardegna è presente solo in qualche città, ma non esiste nelle zone turistiche. Naturalmente le reti ultraveloci sono essenziali non solo per il comparto turistico, ma anche per tutti gli altri settori dell’economia e per migliorare l’offerta dei servizi ai cittadini. Le telecomunicazioni sono un’opportunità e un’importante sfida per l’Isola. Dobbiamo recuperare il rapporto con i territori e fare fronte comune nella gestione dell’intero ciclo della digitalizzazione locale».

Gli ostacoli

Capita a volte che ci siano ostacoli da superare, insomma, non sempre l’installazione delle infrastrutture è una strada in discesa. «È importante ai fini autorizzativi la collaborazione dei territori», ha detto l'ad di Infratel Italia Marco Bellezza. E Michelangelo Suigo, direttore delle relazioni esterne di Inwit (che si è aggiudicata, come mandataria in un raggruppamento temporaneo di imprese con Tim e Vodafone, la gara per la “densificazione”) aggiunge: «Abbiamo riscontrato difficoltà nel 23% dei siti e nel 17% delle aree. Sono ancora troppi i vecchi regolamenti comunali non allineati con le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche che creano ostacoli alla realizzazione delle torri. Auspichiamo la pronta sottoscrizione della convenzione e dei protocolli di intesa sul Pnrr con Anci, Infratel, dipartimento per la Trasformazione Digitale e gli operatori».

I cantieri

Dunque, Villaperuccio è stato il primo comune interessato dalle nuove attivazioni (sono state scelte zone cosiddette “a fallimento di mercato”, dove per le multinazionali è antieconomico investire e quindi è necessario l’intervento pubblico), in tutto in Sardegna con questo bando ci sono da coprire 22 aree e 18 comuni. Dodici impianti sono già in lavorazione, a Tratalias, Gergei, Serri, Escolca, Villasalto, Masullas, Zerfaliu, Siamaggiore, Nurachi, Tissi, Laerru, Tempio Pausania. Si prevede di concludere nel 2024, due anni prima della scadenza naturale del Pnrr.

L'altro intervento del “Piano Italia 5G” ha l’obiettivo di rilegare in fibra ottica oltre 10mila siti radiomobili nel Paese e 640 nell’Isola (lo fa Tim) per garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, nelle aree in cui non c’è, e non ci sarà nei prossimi cinque anni, nessuna rete capace di fornire connettività a 30 Mbit/s in condizioni di punta di traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA