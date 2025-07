Rete sovraccarica, corrente a singhiozzo 

Problemi nel litorale dove da alcuni giorni i residenti delle lottizzazioni sono costretti a fare i conti con continue interruzioni dell’energia elettrica. I blackout riguardano tutta la zona di Flumini, Santa Luria e Capitana dove salta la corrente soprattutto la notte. Un disagio che sta creando danni agli elettrodomestici e in queste notti di gran caldo sta privando i residenti della possibilità di accendere l’aria condizionata.

«La corrente si stacca e riattacca in continuazione, e questo provoca gravi problemi soprattutto agli elettrodomestici», confermano i residenti. Tanto che qualcuno ha dovuto fare i conti con la rottura della pompa del pozzo, altri hanno dovuto sostituire il frigorifero. A cosa sia dovuto il disagio ancora non è ben chiaro. E’ probabile però che si tratti di un sovraccarico delle rete, che in queste giornate di caldo intenso riguarda tutta l’Isola. Meno probabile invece, come hanno ipotizzato alcuni abitanti della zona, che il problema sia da attribuire ai continui furti di cavi di rame dai pozzetti perché questo va a influire solo sull’illuminazione pubblica e non su quella all’interno delle abitazioni.

