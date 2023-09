Rete scolastica provinciale, oggi riunione della conferenza 

Si riunisce oggi la conferenza scolastica provinciale per discutere la programmazione del piano per i prossimi anni. L’incontro è alle 10 nella sede del liceo scientifico Fermi, in via Veneto, ed è stato convocato dal commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu.

L’iniziativa è rivolta ai sindaci, ai dirigenti scolastici, ai sindacati oltre che all’assessore regionale alla Pubblica istruzione e l’ufficio scolastico provinciale. In esame - spiega Tidu - «valutare i criteri e le linee guida per predisporre la proposta di piano del dimensionamento della rete scolastica. Entro il 18 settembre - sottolinea - bisogna esprimersi sulla bozza della Regione.

