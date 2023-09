Rete recuperata  a Capo Ferrato 

È stata recuperata nel mare di Capo Ferrato una rete da pesca di 300 metri di lunghezza, alta tre metri piazzata e ancora attiva. L'operazione coordinata dalla Protezione civile, con intervento della motovedetta del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Villasimius, del gruppo sommozzatori del club Sub Sinnai e del Comune di Muravera che ha provveduto allo smaltimento del materiale recuperato.

La rete era adagiata su fondale di una trentina di metri: una trappola mortale per diverse specie di pesci. Incagliata sul fondale roccioso, la rete ha richiesto un delicato intervento di recupero ad opera dei sommozzatori del Sub Sinnai con l’utilizzo di palloni di sollevamento gonfiati con aria in profondità. La rete è stata, in seguito, presa in consegna dalla Forestale e consegnata agli operatori del Comune di Muravera. (r. s.)

