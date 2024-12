Rete Pratobello: «Zone agricole in pericolo» 

Quello che verrà, «con l’apertura di un doppio fronte, uno giuridico e l’altro mobilitativo» va ancora deciso nei dettagli. Nel frattempo Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano, ha chiaro il j’accuse contro la legge Aree idonee. «Come si può essere soddisfatti – dice – di una norma presentata come salva-Sardegna, quando invece ha al suo interno tutta una serie di cavalli di troia che mettono a rischio la nostra Isola».

Il riferimento di Pisci, uno dei promotori della Pratobello 24, non è solo «alle deroghe, sia quelle concesse ai Comuni che gli interventi con cui vengono trasformate in idonee le aree definite non idonee». Per il portavoce «è allarmante la situazione normativa che si andrà a creare nelle zone agricole: considerando che in Sardegna il 70 per cento dei seminativo è destinato al pascolo, non tutelare le campagna significa ridurre ulteriormente quell’unico 30 per cento di terre che può essere coltivato. Quindi destinato alla produzione di cibo. È davvero inaccettabile, al pari dell’emergenza democratica che c’è in Sardegna: quando un Consiglio regionale non ritiene importanti 211mila firme, qualcosa non fa e bisogna andare a fondo».

L’avvocato Michele Zuddas dice: «La Legge 20 autorizza il repowering e pone limiti di scarsa portata all’ampliamento degli impianti già in esercizio. Se solo avesse voluto, la Giunta avrebbe potuto bloccare il progetto di Nulvi-Ploaghe. Invece lo sfregio a Saccargia non si fermerà nemmeno con la norma sulle aree idonee. Da parte di questa maggioranza in Regione non vedo la volontà di bloccare la speculazione energetica». ( al. car. )

