Rete Pratobello: «Ora l’Isola è esposta all’assalto» 

«È persino brutto dire “l’avevamo detto”, perché sino alla fine abbiamo sperato in un epilogo diverso. Ma con la legge appena approvata dal Consiglio regionale la Sardegna resta esposta alla speculazione energetica». A parlare è Pasquale Mereu, il sindaco di Orgosolo fondatore del Comitato Pratobello, diventato rete permanente di mobilitazione.

Per Mereu è tempo di riflessione. «Continuo a non capire come il Parlamento sardo abbia potuto ignorare la volontà di 211mila sardi. Noi non ci arrendiamo». Stessa lunghezza d’onda per l’avvocato Michele Zuddas: «La mobilitazione non si ferma fintanto che non sarà dato ascolto a chi ha chiesto alla politica sarda di pronunciarsi sulla legge di iniziativa popolare. Adesso ci aspetta una lunga battaglia in tutti quei cantieri, vecchi e nuovi, che grazie alla legge 20 verranno riaperti». Zuddas aggiunge: «Renderemo la vita dura alle multinazionali che intendono speculare sulla nostra Isola con la complicità di una classe politica inadeguata».

Davide Meloni, del Comitato di Uta, sottolinea: «Purtroppo la legge 20 non blinderà la Sardegna. Solo con la Pratobello 24 gli impianti verdi avrebbero trovato spazio sui tetti e nei luoghi già impermeabilizzati. Ma sono misure troppo restrittive per il Campo largo. Siamo davanti a una finta transizione energetica che attraverso le deroghe darà la possibilità di trasformare le aree non idonee in idonee. Con il rischio che ciò accada in tutta l’Isola, facendo estirpare ulivi millenari e distruggendo i paesaggi intorno a nuraghi e altri culturali. Attendiamo comunque la pubblicazione del testo definitivo». ( al. car. )

