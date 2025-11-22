VaiOnline
Selargius.
23 novembre 2025 alle 00:41

Rete pedagogica tra le scuole, potenziata la squadra di educatori 

Il coordinamento pedagogico territoriale, con Selargius come Comune capofila, si allarga e potenzia la squadra di educatori, genitori e figure specializzate che operano nel mondo dell’infanzia, con scuole pubbliche e private e Comuni in prima linea.

Nei giorni scorsi si è fatto il punto sulla ricerca e l’analisi sulla qualità della vita infantile condotta lo scorso anno scolastico dalla sociologa Caterina Satta. «L’attività di ricerca proseguirà anche durante quest'anno scolastico, come pure la formazione che coinvolge tutte le figure educative che ruotano intorno ai bambini e alle bambine, compresi i genitori», le parole dell’assessore alle Politiche sociali di Selargius Sandro Porqueddu durante il mini congresso in Municipio. Presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Quartucciu e Settimo San Pietro che fanno parte del Cpt. E a breve nel coordinamento farà il suo ingresso anche Monserrato. «È nostro intento promuovere momenti di condivisione con altri coordinamenti dell’ambito Plus 21 e gemellaggi fuori dalla Sardegna», ha aggiunto Porqueddu. «Uno scambio e condivisione di esperienze che aiuterà sicuramente a migliorare l’offerta».

