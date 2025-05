Rete oncologica, le polemiche non si placano 

«Rimaniamo perplessi che non ci sia nessun sardo nella cabina di regia regionale, costituita da eminenti professori che arrivano da ospedali italiani di eccellenza, che però sicuramente non hanno la conoscenza delle problematiche regionali, e diventa difficile pensare che il loro valore scientifico possa essere utile nella riorganizzazione della Rete oncologica sarda. Applaudiamo il coinvolgimento degli ospedali spoke e del territorio, ma non capiamo come non siano presenti in numero adeguato i colleghi dell’Oncologico. Auspichiamo che questa sia solo la prima fase, e vedremo favorevolmente la fusione del Comitato tecnico operativo con il Coordinamento oncologico regionale», dice in una nota l’Anaao Assomed.

Sottolinea l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «L’opportunità di avvalersi di esperti oncologi internazionali, in sintonia con la visione assessoriale, rappresenta una risorsa aggiuntiva che proietterà le attività della nuova Rete oncologica sarda a livello internazionale. I quattro esperti presenti nel Comitato opereranno a titolo gratuito e potranno, se necessario, fornire pareri su terapie innovative che potranno essere introdotte in Sardegna valorizzando le competenze già presenti nel territorio dell’Isola, garantendo così migliori possibilità di cura per i pazienti. Attualmente spendiamo 90 milioni di euro a copertura della mobilità passiva: noi intendiamo abbattere queste cifre entro i prossimi cinque anni».

