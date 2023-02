Rete metropolitana, Campus lascia 

«Il rapporto di risorse tra la rete Metropolitana del Nord Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari è di un milione a dieci milioni. Che fine ha fatto la perequazione?»: così il sindaco di Sassari Nanni Campus ha spiegato in Consiglio comunale il motivo delle sue dimissioni da presidente della Rete Metropolitana. Dimissioni condivise con gli altri sindaci e comunicate al governatore Christian Solinas e all’assessore degli Enti Locali Aldo Salaris. Le funzioni saranno svolte dal vice presidente vicario, il sindaco di Alghero Mario Conoci. «Non è una diatriba tra Sassari e Cagliari – ha precisato Campus - ma il mancato riconoscimento della Città Metropolitana di Sassari ha determinato un enorme sperequazione nelle risorse assegnate invece alla Città Metropolitana di Cagliari, attraverso fondi del PON Metro e del PNRR».

Una Rete trascurata

Il presidente dimissionario ha evidenziato un altro dato clamoroso: «Quando il Ministero distribuisce 2,4 miliardi a 14 città metropolitane, ebbene non c’è Sassari. Per questo abbiamo chiesto alla Regione Sardegna che intervenga presso il ministero». Nella lettera di dimissioni Nanni Campus specifica che nel Programma Nazionale Metroplus e Città Medie Sud dell’agenda europea 2021-2027, la Città Metropolitana di Sassari non viene ricompresa tra le altre città metropolitane e Sassari è stata inserita nell’elenco delle città medie, assieme a Porto Torres, come uniche rappresentanti del territorio del Nord Ovest della Sardegna. Il sindaco sassarese ha aggiunto: «Non sono un amante delle proteste eclatanti e reagisco nei termini istituzionali. Questo gesto evidenzia una necessità del Nord Sardegna. Ho avuto contatti col sindaco di Olbia Nizzi, con l’amministratore straordinario della Provincia. Queste dimissioni servono per far capire che questo territorio pretende, e uso questa parola pretende volutamente, il rispetto della legge nell’istituzione, applicazione e perequazione».

Sassari brava a spendere

L’irritazione del sindaco Campus deriva anche dalle capacità di spendita dimostrate dal Comune di Sassari. Dopo la relazione sull’attuazione dei programmi 2022 fatta dal direttore generale Claudio Castagna, il primo cittadino sassarese ha aggiunto polemicamente: «Ci sono realtà che ci duplicano e triplicano e anche oltre per finanziamenti arrivati, ma noi siamo tra i migliori d’Italia per capacità di spendita e siamo l’unico Comune che ha avuto premialità sul Pnrr per aver fatto partire i progetti entro il mese di dicembre».