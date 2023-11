Rete irrigua, via le condotte colabrodo 

Un milione e 675 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua della Trexenta, che risale agli anni Sessanta e fra un guasto e l’altro dimostra tutta la sua età: le imprese agricole della zona non possono contare sulla risorsa idrica quando ne hanno bisogno. Le vecchie condutture in cemento amianto saranno sostituite con altre, nuove e più efficienti, in pvc. Previste anche nuove opere di presa e nuovi attraversamenti stradali e fluviali.

Il progetto, presentato ieri al Museo del grano di Ortacesus, è del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. I soldi arrivano dalla Regione con fondi per lo Sviluppo e la coesione. Gli amministratori locali applaudono, gli agricoltori no: alle prese con conti che non tornano (concime e sementi costano cari, il prezzo a cui sono costretti a vendere il grano non copre le spese), hanno approfittato dell’occasione per manifestare il disagio di tutto il comparto.

Cosa si farà

Il Consorzio di bonifica, a gennaio 2020, ha predisposto 25 interventi per il territorio della Trexenta, tra cui quello presentato ieri mattina, che andrà in appalto entro l’anno. Le aree coinvolte in questo primo lotto, a cui ne seguirà un secondo più ampio, saranno i territori dei Comuni di Ortacesus , Guasila e Guamaggiore . «In Trexenta – ha detto Efisio Perra, presidente del Consorzio – si irriga il 25 per cento del territorio. Questo progetto è importante perché attualmente abbiamo una rete idrica non efficiente. È quindi importante intervenire per agevolare il lavoro degli agricoltori». È la prima volta che in Trexenta viene sviluppato un intervento così ambizioso sulla rete idrica. Oltre alle nuove condutture, verrà prestata attenzione anche alle fasce frangivento, che in Trexenta si sviluppano per 11 chilometri.

Il plauso

Grande plauso al progetto da parte dei sindaci del territorio presenti alla conferenza stampa: oltre alla padrona di casa Maria Carmela Lecca, sindaca di Ortacesus, c’erano Alessandro Pireddu per Senorbì , Umberto Oppus per Mandas e Fausto Piga, che è anche consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per Barrali . «È una possibilità di rilanciare la nostra economia», ha dichiarato Erica Arriu, assessora alle Politiche sociali e alla salute del Comune di Guasila: «Quello che chiedono i nostri agricoltori è un’irrigazione costante grazie alla quale sarà possibile pensare a una diversificazione delle colture». Piga ha elogiato il ruolo del Consorzio di bonifica: «Per la Regione è stato un “braccio armato”: ha inaugurato un modus operandi per cui progetta, pianifica e non si fa sfuggire opportunità di finanziamento. Si sta intervenendo in un area dove ci sono guasti ed è importante risolverli affinché l’agricoltore possa lavorare».

Le contestazioni

In conclusione la parola è passata agli agricoltori, che hanno portato alla luce problematiche scottanti. «Il problema non è solo l’acqua», ha dichiarato per esempio Sandro Serra, agricoltore di Ortacesus: «Semenze e concime costano troppo, non recupero neanche le spese. Il grano ce l’hanno pagato 30 euro a quintale, ma solo il concime ci è costato 70/80 euro. Prima con 10-20 ettari piantati a grano mantenevi una famiglia: io sono solo, ho 50 ettari, e sono più le spese che i guadagni».

Situazione comune anche agli altri che hanno preso la parola: in queste condizioni, hanno fatto notare, sperare di riavvicinare i giovani all’agricoltura è una pia illusione. E infatti di giovani, nel Museo del grano, non ce n’erano.

Il presidente del Consorzio e la sindaca di Ortacesus Lecca hanno accolto lo sfogo degli agricoltori e si sono detti disponibili ad affrontare presto la problematica dei prezzi di concime, sementi e grano convocando un incontro anche in presenza del Gal.

