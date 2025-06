Rete idrica, un’estate di divieti e disagi 

Divieti e nuova rivoluzione al traffico per tutta l’estate. Alla fine il cantiere di Abbanoa nella rete idrica di via Roma a Selargius - partito lo scorso marzo - proseguirà anche nelle prossime settimane, sino a fine agosto stando all’ultima ordinanza della Polizia locale che impone lo stop alla sosta a ridosso delle attività commerciali nella strada e nelle vie limitrofe, oltre a prevedere già una nuova chiusura al traffico quando i lavori si concentreranno nella parte centrale dell’arteria cittadina.

«Chiediamo ancora un po’ di pazienza, l’intervento è necessario per evitare disagi nella rete in futuro», l’appello del sindaco Gigi Concu che esclude possibili cambiamenti per il Matrimonio selargino - in parte concentrato in via Roma fra passaggio del corteo nuziale e il banchetto degli sposi in catene - in programma a inizio settembre.

Nuovi divieti

La nuova ordinanza è stata firmata lunedì dal comandante dei vigili urbani Marco Cantori, con nuove limitazioni in vigore da oggi sino al 31 agosto: divieto di sosta nei tratti di via Roma interessati di volta in volta dai lavori, e nelle strade limitrofe, lo stop ai mezzi di trasporto pubblico, ma anche inversione dei sensi di marcia, obblighi di svolta e divieti di accesso quando il cantiere si concentrerà nell’incrocio con via Dante e via Sant’Olimpia. Sino allo step dei lavori nelle intersezioni stradali di via Roma con via D’Azeglio e via Digione: in questo caso ci saranno il divieto di tutti i veicoli nell’incrocio con via San Martino, il doppio senso di circolazione nelle vie D’Azeglio e Pisacane con conseguente divieto di sosta giorno e notte.

Cantiere a rilento

Lavori al rallenty anche per via del groviglio di tubi nel sottosuolo, tra fibra ottica, rete fognaria e telefonica. E condotta idrica ormai datata che da anni creava disagi fra continue perdite e interruzioni dell’acqua. «Non solo», ricorda il sindaco, «ogni volta venivano causati problemi anche nella viabilità».La società idrica rassicura sulle tempistiche del cantiere. «L'obiettivo di Abbanoa è completare gli interventi entro l'estate. Si tratta di un cantiere delicato perché si sta intervenendo nel centro storico, lungo l'asse viario principale dove facciamo i conti con la presenza di numerosi sottoservizi», viene spiegato in una nota. «Con l'impresa appaltatrice abbiamo definito i dettagli tecnici per limitare quanto più possibile i disagi alla circolazione: lavoreremo prima su un lato e poi nell'altro lasciando aperta la strada. Mentre le chiusure saranno limitate esclusivamente al momento in cui si dovranno realizzare le intersezioni stradali».

