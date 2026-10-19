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Burcei
20 ottobre 2026 alle 00:46

Rete idrica, risanamento da 3 milioni 

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I lavori lungo la vecchia condotta che porta l’acqua potabile dall’acquedotto di Corongiu a Burcei proseguono con un’operazione di “relining”, cioè risanamento, che comporterà la sistemazione dei primi 3 chilometri di rete senza effettuare scavi e salvando l’originaria e pur malandata condotta.

L’intervento al via oggi rientra in un piano di sistemazione dell’acquedotto disposto da Abbanoa, che da una parte ha dovuto cercare una soluzione per eliminare i continui guasti idrici e blackout e, dall’altra, attraversare un territorio aspro. La rete tra Corongiu e Burcei si sviluppa per 9 chilometri intervallati da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri, dal potabilizzatore fino al serbatoio del paese, ragione per la quale la società idrica ha deciso di procedere con la tecnica di relining che dalla fine dello scorso anno ha interessato ulteriori 3 chilometri di condotte e il rifacimento di pozzetti e pezzi speciali lungo linea.

Per garantire l’erogazione dell’acqua anche durante i lavori sono stati installati dei bypass di circa un chilometro. La condotta sarà sistemata con una particolare guaina in materiale ultraresistente che aderirà alle pareti interne dei vecchi tubi. Quasi 3 i milioni finanziati per l’ottimizzazione del sistema di pompaggio degli impianti di Corongiu e Perdaxeddu e per la realizzazione della linea che scavalcherà il primo tratto di acquedotto. Un altro milione e 900mila euro serviranno per il risanamento con la tecnica di “hose lining”, un rafforzamento anche in questo caso senza scavo, e 380mila euro per il rifacimento dei pozzetti in corso d’esecuzione.

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