Rete idrica per irrigare i campi 

A Pelau arriverà l’acqua per irrigare i campi. La giunta comunale di Jerzu ha avviato un rapporto di collaborazione con il consorzio di bonifica d’Ogliastra. Si prevede l’elaborazione di programmi e di progetti per la realizzazioni di interventi di nuova infrastrutture irrigue. L’acqua è quanto mai fondamentale in un territorio dalla forte vocazione agricola come quello jerzese costellato da numerose aziende agricole importanti per l’economia non solo di Jerzu ma dell’Ogliastra. «Attualmente ogni azienda procede all’approvvigionamento della risorsa idrica in maniera autonoma – spiega il sindaco Carlo Lai – attingendo dai numerosi pozzi esistenti, spesso non censiti».

Una presenza continua dell’acqua per l’irrigazione potrebbe favorire lo sviluppo delle aziende grazie a una distribuzione organizzata e razionale. «Credo sia fondamentale ipotizzare, pianificare, progettare e realizzare investimenti mirati alle esigenze territoriali sul sistema delle opere irrigue nel loro complesso – prosegue Lai – dal prelievo della risorsa, al trasporto dell'acqua ai luoghi di utilizzo, fino alla distribuzione nei campi, promuovendo un uso efficiente dell'acqua, consentendo una disponibilità a fini irrigui che favorisca uno sviluppo delle produzioni per il benessere del settore agricolo». Le infrastrutture irrigue sono quanto mai necessarie. «Da sindaco considero questa battaglia doverosa e mi attiverò presso tutti i livelli istituzionali competenti affinché il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra sia messo nelle condizioni di essere dotato finanziariamente per questo scopo – conclude Lai – e affinché, conseguentemente, elabori progetti e programmi che ci consentano di superare gap, come quello della mancanza di una rete irrigua».

