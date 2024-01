Rete idrica, nuovi finanziamenti 

Ulteriori fondi in arrivo per proseguire nella faticosa sostituzione delle obsolete e fallate condotte idriche di alcune strade del paese con alte dispersioni e per continuare, quindi, a risanare le ingenti perdite accusate dalla rete di distribuzione che circa 5 anni fa ammontavano a ben 3.800 metri cubi al giorno a fronte di un fabbisogno dei residenti di appena 1000. Una situazione sicuramente migliorata al giorno d’oggi (benché non ancora stima stimabile) dopo i vari cantieri di sostituzione delle condotte e degli allacci che nel 2023 hanno interessato le vie Monti, Gennargentu, Amendola e Papa Luciani. Lavori permessi da 400 mila euro finanziati dell’Egas (ed ereditati dall’esecutivo Ventura) ma che non si sono rivelati sufficienti a completare quanto previsto a causa, soprattutto, dei rincari dei materiali.

La richiesta

Dopo un’apposita richiesta all’assessorato regionale ai Lavori Pubblici ecco arrivare altri 150 mila euro utili a completare i lavori rimanenti. «Con questi fondi - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - completeremo i lavori nell’anello di zona con la sostituzione di condotte e allacci in via Basso e nel tratto finale di via Sauro. Ora si sta lavorando all’appalto ma per poterlo bandire occorre prima approvare il bilancio preventivo e contiamo di farlo entro fine gennaio».

Lavori e disagi

Come già accaduto per gli altri cantieri, la sostituzione delle vecchie condotte comporterà severi disagi (anche alla viabilità) dato che per ogni intervento importante occorrerà serrare di volta in volta l’acqua in tutto il paese poiché la vecchia rete di distribuzione non consente di intervenire in singoli tratti senza slacciare l’acqua per tutti. Non a caso il Comune ha da tempo presentato un progetto da 2,5 milioni di euro (bando Cis Acqua Bene Comune) per realizzare la cosidetta distrettualizzazione della rete di distribuzione in 5 tronconi e poterla gestire con minori disagi. »Attendiamo con fiducia la pubblicazione della graduatoria». annuncia l’assessore ai Lavori pubblici.

