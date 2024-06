Rete idrica, lavori e polemiche in Aula 

Il Comune di Serramanna investe un milione e 350mila euro per rifare buona parte della rete idrica proprio ora che si profila il passaggio del servizio ad Abbanoa. La decisione ha innescato la reazione della minoranza che contesta con forza l’investimento a sei zeri per l’esecuzione di lavori che, alla luce del recente verdetto del Consiglio di Stato, serviranno a migliorare una condotta che presto potrebbe non appartenere più all’amministrazione.

L’attacco

«In Aula ho chiesto se fosse legittima una spesa di questo tipo, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato stabilito che non avremo più la gestione autonoma del servizio e l’acqua non sarà più nostra – attacca Carlo Pahler, capogruppo di Serramanna Futura –, dunque mi chiedo se si possa incorrere in un danno erariale visto che la Corte dei Conti potrebbe, eventualmente, dire che la rete non è nostra, e lo sappiamo già. Che senso ha fare un lavoro di questo tipo?».

La replica

Sulla questione però il sindaco Gabriele Littera vede ancora il bicchiere mezzo pieno. «Potrà sembrare un tecnicismo ma non è così. Abbanoa, eventualmente, non sarà proprietaria ma concessionaria delle infrastrutture, come avviene per tutti i Comuni sardi che sono soci del gestore unico e portano il loro contributo in termini di reti e infrastrutture dei quali restano proprietari. Non si pensi quindi che stiamo facendo un regalo ad Abbanoa: l’intervento da un milione e mezzo complessivo sulla rete, che ci consente di sostituire sei chilometri di tubazioni, non coprirà tutto il paese ma una parte importante, che comprende tutte le zone più critiche, migliorerà la situazione dei cittadini». L’intervento rientra in un piano inserito in una variazione al bilancio di previsione da 3 milioni 939 mila euro (698 mila per spese correnti e 3 milioni e 240mila per investimenti) votata dal Consiglio comunale. In programma anche la realizzazione dell’ecocentro comunale, investimenti sull’accordo di partenariato pubblico privato sui servizi di energia e impianti e i lavori nel campo sportivo di Bia Nuraminis

La storia

Quello che a Serramanna è ormai il “caso Abbanoa” ha preso il via ormai due anni fa quando Egas si rifiutò di riconoscere al Comune i requisiti per la gestione autonoma del servizio: la decisione innescò una lunga battaglia legale conclusa solo due settimane fa con la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso con il quale l’amministrazione rivendicava il diritto all’autonomia.

