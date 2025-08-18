VaiOnline
Villanova
19 agosto 2025 alle 00:34

Rete idrica ko, un ruscello in via Ozieri 

Un tubo rotto, proprio nella zona in cui Abbanoa è impegnata da settimane nella sostituzione delle condutture idriche. In via Ozieri da tre giorni scorre l’acqua, quasi fino a piazza Garibaldi. Una perdita della rete in un tratto della strada che per ora non è ancora stato interessato dai cantieri. Nelle scorse settimane gli operai avevano lavorato prima nella parte bassa (verso piazza San Rocco) mentre in questi giorni sono impegnati tra via Tempio e via Macomer. L’appalto è da 1,2 milioni di euro e ha riguardato anche le vie Einaudi, Abba, Orlando, Iglesias e Oristano. I lavori sono iniziati a gennaio scorso e saranno terminati entro la fine dell’anno.

